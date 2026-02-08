Baresi: "Come sto ora? Il peggio è passato, pian piano sto recuperando la mia quotidianità"

Franco Baresi, ex capitano rossonero che ad agosto ha subito un intervento per asportare una nodulazione polmonare, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato così delle sue condizioni: "In quei momenti si capiscono tante cose. Vede, finché non capita qualcosa di brutto uno pensa di essere immortale. In quel preciso istante ho pensato alla mia famiglia. L'affetto della gente? Mi è arrivata addosso un'ondata. Il calore mi ha anche aiutato a superare i momenti più difficili. Voglio ringraziare il Milan perchè dal primo giorno mi ha messo a disposizione le migliori strutture.

Come sto ora? Il peggio è passato, pian piano sto recuperando la mia quotidianità. Faccio tante passeggiate, qualche volta vado in sede, cercherà di essere progressivamente più presente. L'insegnamento più grande che mi ha lasciato la malattia? Innanzitutto che l'orizzonte è limitato e bisogna pensare giorno dopo giorno. La vita non mi ha mai regalato niente, sono abituato a lottare. L'ho sempre fatto e non mi fermo ora".