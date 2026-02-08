CorSport: "Bartesaghi e Tomori, pronti altri due rinnovi"

"Bartesaghi e Tomori, pronti altri due rinnovi": titola così stamattina il Corriere dello Sport che spiega che, dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi l'importantissimo prolungamento di Mike Maignan, ora i rossoneri sono vicini alla firma anche di altri due giocatori, vale a dire Davide Bartesaghi e Fikayo Tomori. Il primo, diventato ormai il titolare della fascia sinistra milanista, ha rinnovato fino al 2030 solo qualche mese fa, ma presto arriverà un prolungamento fino al 2031 con ingaggio triplicato (circa 2 milioni di euro a stagione).

Anche Tomori è ad un passo dalla firma: l’attuale contratto dell'inglese, la cui priorità è sempre stata quella di restare al Milan nonostante nei mesi scorsi siano arrivate diverse manifestazione di interesse, scade nel 2027, ma per lui è pronto il rinnovo fino al 30 giugno 2030 (l'ingaggio da 3,5 milioni di euro all'anno non verrà toccato).