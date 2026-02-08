Verso il Pisa, Gazzetta: "Saelemaekers e Pulisic tentano il recupero"

"Saelemaekers e Pulisic tentano il recupero": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il belga e l'americano, alle prese entrambi con problemi muscolari, hanno proseguito anche in questi ultimi giorni di riposo il loro lavoro personalizzato a Milanello, con l'obiettivo di essere a disposizione di Max Allegri per la gara di venerdì prossimo in casa del Pisa. Entrambi hanno saltato l'ultimo impegno del Diavolo contro il Bologna.

Ieri, nel Centro Sportivo di Carnago, non si sono visti solo loro: oltre a Santiago Gimenez, che sta proseguendo il suo percorso di recupero dopo l'operazione alla caviglia di metà dicembre, si è presentato infatti anche Niclas Fullkrug, che si porta dietro un'infrazione ad una falange di un dito del piede. In vista del Pisa, continua ad essere monitorato anche Rafael Leao, non al meglio per i ben noti fastidi all'adduttore.