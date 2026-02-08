Tuttosport e il ruolo di mezzala destra al Milan: "Fofana, Ricci e Loftus: tutte le opzioni di Max"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così sul ruolo di mezzala destra al Milan: "Fofana, Ricci e Loftus: tutte le opzioni di Max". Nel centrocampo milanista ci sono due titolarissimi a cui Max Allegri non rinuncia praticamente mai, vale a dire Luka Modric come regista davanti alla difesa e Adrien Rabiot come mezzala sinistra. Per quanto riguarda l'altro ruolo in mezzo al campo, il tecnico livornese sta alternando Youssouf Fofana, Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek, i quali hanno caratteristiche diverse, ma sono tutti molto utili alla causa rossonera.

Tra i tre, finora, quello che ha giocatori di più è il francese, mentre quello che è cresciuto di più è senza dubbio il centrocampista italiano, sbarcato la scorsa estate a Milanello a titolo definitivo dal Torino. Inizialmente, Ricci veniva schierato da Allegri davanti alla difesa, ma al momento, come spiegato qualche settimana fa dallo stesso allenatore milanista, fa molto meglio la mezzala.