Milan, oggi la ripresa degli allenamenti: Allegri punta a tre recuperi per il Pisa

Dopo i tre giorni di riposo concessi da Max Allegri, oggi pomeriggio il Milan si ritrova a Milanello per riprendere gli allenamenti in vista della trasferta di Pisa in programma venerdì 13 febbraio. In questi giorni si sono però visti nel Centro Sportivo di Carnago quei giocatori infortunati, come Santiago Gimenez e Alexis Saelemaekers, e quei giocatori acciaccati, come Christian Pulisic e Rafael Leao.

Come riporta questa mattina Tuttosport, l'obiettivo di Allegri e dello staff medico milanista è quello di avere tre di loro a disposizione per la prossima gara in casa del Pisa, vale a dire l'esterno belga, l'attaccante americano e quello portoghese (i primi due non hanno giocato l'ultima partita contro il Bologna, mentre l'ex Lille è rimasto in panchina al Dall'Ara per 90'). Servirà invece un po' di pazienza in più per rivedere in campo il messicano che dovrebbe rientrare nella seconda metà del mese di marzo.