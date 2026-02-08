Il CorSport titola: "Top Rabiot, il delegato di Allegri"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina: "Top Rabiot, il delegato di Allegri". Il quotidiano esalta Adrien Rabiot, punto fermo e uno dei leader indiscussi del Milan di Max Allegri che in estate lo ha voluto fortemente. Il francese ha avuto un impatto devastante e ha alzato il livello del centrocampo milanista insieme a Luka Modric.

Intervenuto in conferenza stampa dopo Bologna-Milan 0-3, Massimiliano Allegri ha risposto così ad una domanda sul Rabiot, arrivato durante lo scorso mercato estivo a titolo definitivo dal Marsiglia: "Ogni tanto mi fa un po' arrabbiare, ma è cresciuto molto rispetto a quando ero alla Juve. Su di loro, lui e Modric, i compagni si appoggiano".