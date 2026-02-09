Calendario, Allegri, rientri. Il QS: "Milan: ecco le armi d'assalto"
La netta vittoria sul Sassuolo ha confermato la forza dell'Inter, ad oggi la favorita numero uno per la vittoria finale dello scudetto. Nulla però è ancora scritto, anche perché fino a quando la matematica non "condannerà" nessuno, il campionato potrebbe riaprirsi da un momento all'altro. Nel frattempo il Milan continua a fare il suo percorso, senza pressioni, consapevole che il suo obiettivo resta il ritorno in Champions League.
Nel frattempo Il QS, edizione Il Giorno, ha questa mattina titolato "Milan: ecco le armi d'assalto", riferendosi al calendario dei rossoneri, all'esperienza di Allegri ed ai possibili rientri di alcuni giocatori non ancora al 100%, tutti fattori che da qui al derby potrebbero risultare più che utili al Diavolo per provare ad alimentare le speranze scudetto.
