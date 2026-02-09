Il Milan guarda al futuro. Il CorSport: "Kostic, si tratta sul prezzo per bloccarlo"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:24Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

L'obiettivo del Milan non è lavorare sul mercato solo per l'immediato presente, ma anche per il futuro. Sicuramente l'urgenza è quella di rinforzare e completare la formazione di Massimiliano Allegri per renderla competitiva su più fronti sin da subito, soprattutto se dovesse centrare la qualificazione in Champions League, ma nel calcio la programmazione è tutto. 

Per questo motivo, come scritto questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, "Kostic, si tratta sul prezzo per bloccarlo". L'attaccante montenegrino del Partizan Belgrado resta un pallino della dirigenza rossonera, che in queste settimane cercherà di fare di tutto pur di anticipare la concorrenza sul giocatore. 