Le scelte verso Pisa. Il CorSport: "Leao pronto. Dubbi Saele e Pulisic"

Le scelte verso Pisa. Il CorSport: "Leao pronto. Dubbi Saele e Pulisic"MilanNews.it
Oggi alle 09:48
di Lorenzo De Angelis

La settimana di lavoro verso Pisa è appena cominciata, ma Massimiliano Allegri già deve fare fronte ad alcuni dubbi di formazione considerate le condizioni non del tutto ottimali di alcuni suoi giocatori, reduci da problemi fisici e/o muscolari che non gli consentono di essere al 100%. 

In merito a questo, parlando addirittura di scelte, Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Leao pronto. Dubbi Saele e Pulisic", dato che sia l'americano che il belga, al rientro a Milanello, hanno svolto lavoro personalizzato per recuperare dai rispettivi problemi muscolari.