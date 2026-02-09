Le scelte verso Pisa. Il CorSport: "Leao pronto. Dubbi Saele e Pulisic"
La settimana di lavoro verso Pisa è appena cominciata, ma Massimiliano Allegri già deve fare fronte ad alcuni dubbi di formazione considerate le condizioni non del tutto ottimali di alcuni suoi giocatori, reduci da problemi fisici e/o muscolari che non gli consentono di essere al 100%.
In merito a questo, parlando addirittura di scelte, Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Leao pronto. Dubbi Saele e Pulisic", dato che sia l'americano che il belga, al rientro a Milanello, hanno svolto lavoro personalizzato per recuperare dai rispettivi problemi muscolari.
