Milan già in contatto con gli agenti di Gila: ecco quanto vuole spendere il club rossonero

Il nome di Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000 di scuola Real Madrid e dal 2022 alla Lazio, è sicuramente uno di quelli in cima alla lista di Igli Tare e della dirigenza milanista per la prossima estate quando si deciderà, necessariamente, di intervenire sul mercato e di farlo nel reparto difensivo. In questo mese di gennaio, complice l'unico fronte del campionato e la crescita di Koni De Winter, da via Aldo Rossi non hanno voluto affondare il colpo ma da luglio non si potrà certo stare a guardare, soprattutto se torneranno impegni europei in calendario come ci si augura.

Per questo da Casa Milan, come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, hanno già iniziato a lavorare su Mario Gila. In particolare il club rossonero è in contatto con gli agenti del calciatore, che ha un contratto con la Lazio fino al 2027 che ha già comunicato di non voler rinnovare. C'è un principio di intesa per un accordo quinquennale ma poi bisognerà giocare sul tavolo delle trattative con il club biancoceleste: il Milan vuole mettere sul piatto tra i 15 e i 18 milioni. Nel quadro generale va anche considerato che dalla cessione la squada capitolina incasserà solamente la metà, dal momento che il 50% della somma è destinato al Real Madrid.