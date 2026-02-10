Obiettivo Kean, il Milan vorrebbe evitare la clausola

Moise Kean è il nome di cui oggi Tuttosport parla in ottica estate rossonera: è molto probabile che il Milan deciderà di andare su un un nuovo attaccante nella prossima finestra estiva di calciomercato, indipendentemente dal riscatto o meno di Niclas Fullkrug (che si deciderà a stagione inoltrata) e al netto di quello che da via Aldo Rossi decideranno di fare con Santiago Gimenez che è fermo ai box ormai dallo scorso fine ottobre. C'è la necessità di una punta e uno dei nomi forti è il centravanti della Nazionale.

Il punto a favore di questa eventuale operazione è chiaramente il feeling importante di Kean con Allegri, che lo ha lanciato e cresciuto nella Juventus: lo conosce molto bene e sa che le sue caratteristiche possono sposarsi bene con la tipologia di gioco del Diavolo. Più complicato sarà capire come impostare l'operazione: da Casa Milan nelle scorse settimane hanno sondato il terreno con l'agente del calciatore ma l'ostacolo importante rimane la clausola di 62 milioni di euro. La dirigenza milanista cercherà di lavorare direttamente con il club viola per trattare sul prezzo del cartellino, se dovesse decidere di puntare sull'attaccante di Vercelli.