Il Milan su Weston McKennie? Moretto spegne le voci: le sue parole

vedi letture

Nelle ultime ore, nonostante il mercato si sia appena concluso, sono emerse alcune voci e indiscrezioni riguardo a un eventuale interesse del Milan per il calciatore della Juventus Weston McKennie. Il centrocampista della nazionale americana, ogni anno sul piede di andarsene ma puntualmente schierato titolare da ogni tecnico bianconero, andrà in scadenza di contratto a fine stagione anche se si parla anche di un possibile rinnovo contrattuale. Nell'ultimo suo video l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ne ha parlato, spegnendo un po' quelle che erano state le indiscrezioni delle ultimissime ore.

Le parole di Matteo Moretto sulle indiscrezioni di un possibile interessamento del Milan per il centrocampista Weston McKennie: "Il Milan è stato recentemente accostato a McKennie, ma mi dicono che non sia propriamente sul calciatore. Ad oggi non mi confermano che questa pista sia una pista calda o percorribile"