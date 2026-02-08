Il Bournemouth riscatta Jimenez: i dettagli dell'operazione da Fabrizio Romano

Senza nessuna sorpresa il Bournemouth ha riscattato Alex Jimenez dal Milan, con l'obbiligo di riscatto che è stato attivato come previsto. A riportarlo è Fabrizio Romano, con il giornalista che specifica anche le cifre: 19.5 milioni di euro di base fissa, 5,3 milioni di bonus e un contratto di 5 anni e mezzo al calciatore. La parte fissa sarà spartita tra Milan e Real Madrid, con il club spagnolo che si era garantito il 50% su una futura rivendita.