Il Bournemouth riscatta Jimenez: i dettagli dell'operazione da Fabrizio Romano
MilanNews.it
Senza nessuna sorpresa il Bournemouth ha riscattato Alex Jimenez dal Milan, con l'obbiligo di riscatto che è stato attivato come previsto. A riportarlo è Fabrizio Romano, con il giornalista che specifica anche le cifre: 19.5 milioni di euro di base fissa, 5,3 milioni di bonus e un contratto di 5 anni e mezzo al calciatore. La parte fissa sarà spartita tra Milan e Real Madrid, con il club spagnolo che si era garantito il 50% su una futura rivendita.
🚨🍒 Bournemouth sign Alex Jimenez on permanent deal from AC Milan, oblgiation to buy activated as planned.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 8, 2026
€19.5m fixed fee, €5.3m add-ons, five year and half deal.
The fee will be shared between AC Milan and Real Madrid (owning 50% sell-on). pic.twitter.com/L6wNoHm1LR
