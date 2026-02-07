Passerini sincero: "Credo che il Milan avrebbe dovuto fare qualcosa in più sul mercato, ma allo stesso tempo..."

vedi letture

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso a MilanVibes sul Milan: “Io resto dell’idea che il Milan sul mercato potesse fare qualcosa in più, che si potesse prendere un difensore, dovesse prendere un difensore centrale di livello in più già in questa finestra di mercato. Resto dell’idea che anche un esterno destro avrebbe fatto comodo, ma siccome siamo qui per raccontare la realtà, non le nostre idee, cioè le nostre idee, ma sempre su una base reale, concreta di quello che succede, se no faremmo un altro lavoro e non faremmo i cronisti. Io faccio il cronista, il mio lavoro è fare il cronista per Il Corriere della Sera. Quando mi capita di dire come la penso su un determinato argomento, ti dico è il mio modo di fare. Ora vi sto dicendo la mia opinione, che è una cosa diversa quando vi sto dicendo quello che mi risulta per le mie fonti. Qui, questa è la mia opinione, ti ho detto io credo che il Milan avrebbe dovuto fare qualcosa in più sul mercato; credo allo stesso tempo che se Athekame dovesse avere un livello medio continuo della prestazione, cioè dovesse proseguire su quel livello rispetto alla prestazione di Bologna, allora forse il buco che il Milan ha come vice Saelemaekers a destra può essere colmato.

Però ci vuole continuità. Io oggi non so dirti se questo giocatore può avere la continuità necessaria per poter, secondo me, sostituire quasi stabilmente Saelemaekers che rischia di logorarsi. Adesso infatti non sta bene, anche perché gioca sempre. Saelemaekers è il vero motore del Milan. Giocatore sottovalutato, ma c’è un Milan con e un Milan senza Alexis . Poi devo dire che Zachary ha fatto bene l’altro giorno, allora lì vi dico anche io, vediamo: se tiene questo standard forse può sopperire la mancanza dell’arrivo di un esterno destro, mentre sulla difesa, sul difensore centrale, secondo me proprio per una questione numerica, un difensore centrale in più, che tanto andrà preso a giugno, sarebbe servito adesso, avrebbe fatto molto comodo perché arriverà un momento magari in queste ultime 15 partite in cui un difensore centrale numericamente in più, ma già di livello, non uno qualunque, uno di livello poteva darti una mano, ti potrebbe dare una mano. Se non succede meglio per il Milan, però avrebbe fatto comodo”.