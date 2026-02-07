Non solo Milan: su Gila c'è anche l'interesse dell'Atletico Madrid

Oggi alle 11:30Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis

Il Milan non è l'unica squadra sulle tracce di Mario Gila Fuentes per la prossima estate di calciomercato. Il club rossonero potrebbe godere di un leggero vantaggio rispetto alla concorrenza per via dell'ottimo rapporto che c'è tra il direttore sportivo Igli Tare ed il giocatore, finito comunque nel mirino di tante altre grandi realtà europee. 

Tra queste, ad esempio, l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che in estate potrebbe dare filo da torcere al Milan. Nel frattempo Claudio Lotito ha già fissato il prezzo del cartellino di Gila a 20 milioni di euro, nonostante la scadenza del contratto nel giugno 2027. 