Non solo Milan: su Gila c'è anche l'interesse dell'Atletico Madrid
MilanNews.it
Il Milan non è l'unica squadra sulle tracce di Mario Gila Fuentes per la prossima estate di calciomercato. Il club rossonero potrebbe godere di un leggero vantaggio rispetto alla concorrenza per via dell'ottimo rapporto che c'è tra il direttore sportivo Igli Tare ed il giocatore, finito comunque nel mirino di tante altre grandi realtà europee.
Tra queste, ad esempio, l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che in estate potrebbe dare filo da torcere al Milan. Nel frattempo Claudio Lotito ha già fissato il prezzo del cartellino di Gila a 20 milioni di euro, nonostante la scadenza del contratto nel giugno 2027.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Le più lette
2 De Sciglio: "Al Milan finì un ciclo e le cose non andavano bene. Ebbi un infortunio che mi tolse serenità e continuità"
3 Pisa, Hiljemark: "Col Milan per vincere. Servirà un certo tipo di lavoro tattico: cambieremo le metodologie"
Primo Piano
Franco OrdineLe “allegrate” Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlani
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com