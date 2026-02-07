Ceccarini: "Il Milan sta già lavorando al prolungamento di un giocatore importante come Leao"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato di calciomercato soffermandosi sulle mosse del Milan, incentrata non solo per il presente ma anche, e soprattutto, per il futuro:

"il mercato si è chiuso con l’arrivo solo di Fullkrug ma il Milan la sua più grande vittoria l’ha ottenuta con il rinnovo di Maignan fino al 2031. Il colpo più importante è stato questo anche se è chiaro che in vista del prossimo anno dovranno essere prese altre decisioni. La prima è proprio quella di valutare il futuro dell’attaccante tedesco che ha un diritto di riscatto fissato a 5,5 milioni di euro. L’idea di anticipare l’arrivo di Mateta, poi saltato per problemi fisici, però era un segnale abbastanza evidente delle intenzioni dei rossoneri di rafforzare subito il settore offensivo. Ora bisognerà capire se il discorso più avanti potrà riaprirsi o no. Intanto il Milan sta già lavorando anche al prolungamento di un altro giocatore importante come Leao. I contatti sono già partiti, tenendo presente che il tempo a disposizione non manca visto che il suo contratto scade nel giugno 2028. L’obiettivo insomma è blindarlo ulteriormente. I rossoneri intanto guardano avanti e hanno già individuato in Kostic del Partizan Belgrado un prospetto da non farsi scappare. Il classe 2008 se fosse stato preso in questa sessione invernale sarebbe stato aggregato inizialmente al Milan Futuro. In questi mesi il Milan cercherà di anticipare la concorrenza per bloccarlo e acquistarlo a giugno. La società rossonera si muoverà anche su un forte difensore centrale e qui le riflessioni verranno fatte più avanti ma qualche ipotesi in ponte c’è già. La prima riguarda Gimenez, trentunenne centrale uruguaiano in forza all’Atletico Madrid. Il Milan ci aveva pensato anche a gennaio ma in realtà da parte del club spagnolo non c’è mai stata una vera e propria apertura. L’altro nome è quello di Dragusin. Dipenderà molto anche dalle richieste che eventualmente farà il Tottenham".