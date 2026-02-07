Moretto: "Tomori entusiasta di lavorare con Allegri: trattativa di rinnovo in fase avanzata"

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato ha parlato a lungo di Milan e dei retroscena di mercato. Ecco le sue parole prese dall'ultimo video apparso sul suo canale Youtube:

IL RINNOVO DI TOMORI

"Chiudiamo con Tomori. Vi abbiamo detto che l'inglese stava discutendo il proprio rinnovo col Milan, con il suo contratto che scade nel 2027. Ecco, in questo momento le trattative sono in fase avanzata, infatti Tomori è felicissimo di stare in rossonero e di lavorare con Allegri. Il Milan ha fatto un'offerta, l'entourage di Tomori ha preparato per una contro-offerta per arrivare al sì finale".