Ramazzotti: "Nkunku ha detto no alle offerte in arrivo dalla Turchia e non ha avuto dubbi sul suo futuro al Milan con Mateta"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Christopher Nkunku: "Nkunku ha faticato all'inizio della sua avventura al Milan: la coppia di attaccanti titolari di Allegri era composta da Leao e Pulisic e lui, reduce da un precampionato ad allenarsi con la squadra delle riserve del Chelsea, era arrivato a corto di preparazione. Nelle rotazioni era finito anche alle spalle di Gimenez e a complicare la sua rincorsa aveva contribuito pure un infortunio con la nazionale. Non il massimo... Nei primi undici incontri in campionato zero gol e l'unica gioia personale in Coppa Italia, a fine settembre contro il Lecce. Un po' poco.

A fine dicembre la svolta, con la doppietta in campionato contro l'Hellas Verona. Una ripartenza per lui e per la formazione di Allegri, reduce dalla sconfitta nella semifinale di Supercoppa italiana. Da allora Nkunku ha firmato cinque reti nelle ultime sei partite di campionato disputate: ha approfittato alla grande delle non perfette condizioni fisiche di Leao e Pulisic, ha offerto prove convincenti e ha scacciato i dubbi relativi alla sua permanenza al Milan. Con i fatti e con le parole, visto che ha detto no alle offerte in arrivo dalla Turchia e non ha avuto dubbi sul suo futuro neppure quando il possibile sbarco di Mateta a fine gennaio avrebbe potuto ridurre lo spazio a sua disposizione. Ora è il punto fermo del reparto offensivo, colui che ha steso il Bologna e permesso al Diavolo di restare a -5 dall'Inter capolista. Christopher si gode il momento e spera di gonfiare altri palloncini per far felice suo figlio che ama vederlo esultare così".