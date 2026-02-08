Rinnovo Bartesaghi, firma vicina: prolungamento fino al 2031 con ingaggio triplicato
Dopo aver rinnovato il contratto di Mike Maignan, il Milan si appresta a blindare anche un altro titolarissimo, vale a dire Davide Bartesaghi: come riporta stamattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport, a breve è attesa la firma anche del giovane esterno sinistro che prolungherà fino al 30 giugno 2021 con ingaggio triplicato (circa due milioni di euro a stagione).
Dopo essere partito inizialmente alle spalle di Pervis Estupinan nelle gerarchie di Max Allegri, ora il prodotto del settore giovanile rossonero è diventato il titolare della fascia sinistra del Diavolo. L'intenzione del Milan di blindare il giovane esterno mancino nasce dal fatto che negli ultimi mesi alcuni club stranieri, in particolare della Premier League (l'Arsenal su tutti), hanno messo gli occhi su di lui. Con il rinnovo, il club di via Aldo Rossi punta ad allontanare tutte le pretendenti per Bartesaghi.
