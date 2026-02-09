Milan, primi sondaggi per Emanuele Sala: Reggiana, Entella e Benevento sulle sue tracce

Emanuele Sala, centrocampista classe 2007, si sta mettendo in mostra con la maglia del Milan Futuro in Serie D. Le sue ottime prestazioni hanno attirato l'attenzione di alcuni club come Reggiana, Virtus Entella e Benevento. A riferirlo è tuttomercatoweb.com: "Si sta distinguendo in Serie D il giovane centrocampista del Milan Emanuele Sala. II classe 2007 inizia ad attirare su di sé l'interesse di qualche squadra in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW in particolare Reggiana e Virtus Entella hanno chiesto informazioni al Milan in vista della prossima stagione, per un possibile prestito.

Anche il Benevento, soprattutto in caso di promozione in Serie B, potrebbe essere interessato al suo innesto. II Diavolo per aiutare la crescita del giocatore potrebbe pensare di farlo partire in prestito, un po' come fatto in questa stagione con Christitan Comotto, con lo Spezia".