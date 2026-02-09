MN - Milan, Pulisic verso la convocazione per il Pisa. Saelemaekers non verrà rischiato

Mancano ancora un po' di giorni alla gara di venerdì del Milan in casa del Pisa, ma ad oggi la sensazione è che Christian Pulisic dovrebbe essere convocato da Massimiliano Allegri, mentre Alexis Saelemaekers non dovrebbe essere rischiato. Ci sarà invece regolarmente Rafael Leao che non è ancora al meglio per il fastidio all'adduttore che lo sta tormentando ormai da diverse settimane, ma che continua comunque a lavorare in gruppo a Milanello.

VERSO LA CONVOCAZIONE - Tornando a Pulisic, l'americano ha saltato l'ultima sfida contro il Bologna a causa una borsite all’altezza dell’ileopsoas. L'ex Chelsea, che non ha ancora segnato in questo 2026, ha lavorato anche oggi a parte, ma sta molto meglio e dovrebbe tornare ad allenarsi insieme al resto dei compagni nei prossimi giorni. Non c'è ancora la certezza, ma tutto lascia pensare che ci sarà anche lui nella lista dei convocati di Allegri per la trasferta di venerdì a Pisa.

NESSUN RISCHIO - Chi non ci dovrebbe essere invece in Toscana è Saelemaekers, il quale era stato sostituito contro la Roma all’intervallo per il riacutizzarsi del problema all’adduttore sofferto nel finale di partita contro il Lecce. Il belga, che come Pulisic ha saltato l'ultimo match contro il Bologna, si è sottoposto oggi ad alcuni controlli medici da cui sono arrivate buone notizie: è emersa infatti un'evoluzione positiva del suo infortunio. Allegri non vuole però correre rischi e per questo non verrà forzato il recupero dell'esterno destro milanista che con ogni probabilità rientrerà nel recupero contro il Como in programma il 18 febbraio a San Siro.