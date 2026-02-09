Gasperini shock: “Squadre hanno persone dal mondo arbitrare che insegnano come rimanere a terra”

Gian Piero Gasperini, durante la consueta conferenza stampa pre-partita di Roma-Cagliari, ha lanciato un’accusa pesantissima che lascia di stucco tutto il sistema calcio, asserendo la presenza di figure specifiche all'interno dei club dedicate a istruire i calciatori sull'arte dell'inganno. Dopo le protese di Daniele De Rossi per quanto successo in Genoa-Napoli, Gasperini ha rilanciato affermando quanto segue: 

"Squadre che cominciano ad avere persone strane che arrivano dal mondo arbitrale che insegnano ai giocatori come rimanere in terra, come restare se vengono toccati ad aspettare che finisca l'azione, quando la palla viene respinta di testa a rimanere in terra"