Fase offensiva Milan: come sono arrivati i gol segnati fino ad ora?

La fase offensiva rossonera è un tema molto discusso dai critici di Allegri che viene accusato di creare poco nulla per provare a segnare. Eppure, la classifica delle reti realizzate dalle squadre di Serie A, vede il Milan al 3° posto con 38 gol, dietro a Juventus (41) e Inter (57) che però hanno una partita in più. Sarà il cinismo della squadra, saranno le occasioni create, fatto sta che il Milan segna e anche molto di più rispetto a tante altre squadre. Ma come sono arrivati i gol dei rossoneri fino ad ora?

38 GOL SEGNATI, ECCO COME - La critica che viene fatta più di frequente è quella che il Milan è sempre molto attendista per poi provare a colpire l'avversario in contropiede. Sicuramente la ripartenza è un'arma fondamentale per i rossoneri, viste anche le caratteristiche di attaccanti come Leao, Pulisic e tanti altri che in transizione sono fenomenali e spietati. Eppure, andando ad analizzare tutte le reti segnate quest'anno, sono solo 3 quelle finalizzate in seguito ad un contropiede. Le restanti 35 sono arrivate 5 da rigore, 8 da calci piazzati e ben 22 da azioni manovrate. (Dati di Whoscored.com)