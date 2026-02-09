Tegola Cisse, lesione all’adduttore destro: 2 mesi out
Nell'ultima partita di campionato contro la Reggiana, Alphadjo Cisse è dovuto uscire al 18' per un infortunio procuratosi all'adduttore destro. Come riporta Uscatanzarocalcionews.it il fantasista classe 2006 ha subito una lesione all'adduttore destro di secondo grado: i tempi di recupero in questi casi sono stimati in 30-40 giorni anche se potrebbero arrivare fino a 60 giorni. Un duro colpo per la formazione di Alberto Aquilani che perde una pedina importante dello scacchiere in un momento delicato della stagione.
Cissé inizierà nei prossimi giorni il percorso riabilitativo seguito dallo staff medico della società che monitorerà il quadro clinico giorno dopo giorno con il rientro che avverrà solo una volta completato il recupero per evitare ricadute e di perdere dunque il ragazzo.
