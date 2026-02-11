De Winter: "Allegri figura importante nella mia carriera. Scudetto? L'obiettivo è il quarto posto, però..."

vedi letture

Il difensore del Milan Koni De Winter è intervenuto ai microfoni di SportMediaset a poco più di 48 ore dalla sfida in programma venerdì sera alla Cetilar Arena contro il Pisa, valida per la 24esima giornata di Serie A Enilive. Di seguito le dichiarazioni del calciatore rossonero.

"De Winter" is coming, come "Il Trono di Spade"?

"Si, esatto".

Ghiacci gli avversari?

"Ci provo".

Cos'è cambiato nelle ultime partite?

"Non è cambiato niente. A volte va come vuoi, a volte no. Per me non è cambiato niente".

Chi è per te Allegri?

"È una figura importante nella mia carriera, nella mia vita, perché come dici tu mi ha fatto esordire. Adesso ce l'ho come allenatore al Milan, quindi è un personaggio importante per me".

Che rapporto ha con te, sei il suo secondo figlio?

"Questo non lo so, devi chiedere a lui, però per me è uno che è molto equilibrato, sai sempre cosa ti puoi aspettare da lui, non è che un giorno arrabbiato mentre l'altro è triste. È sempre molto equilibrato. È bello perché sai cosa aspettarti da lui".

Cosa c'è dietro il tuo primo gol in rossonero?

"Un momento molto importante, bello per me. Lo ricorderò sempre perché è il primo gol con la maglia del Milan, però non è così grande come lo fanno fuori. Noi cerchiamo di vincere le partite poi non abbiamo in quel caso (a Roma, ndr), quindi dovevamo fare di più".

Nello spogliatoio si comincia a fare qualche ragionamento diverso, anche in ottica scudetto?

"L'obiettivo è il quarto posto, poi è normale che ci pensi allo scudetto. Giochi per il Milan, tutti i giocatori vogliono vincere, quindi si è normale che ci pensi".

Il Milan non mollerà fino alla fine?

"Mollare mai".

Da 0 a 10 quanto credi allo scudetto?

"Io ci credo".

Cosa non bisogna fare in questo girone di ritorno?

"Perdere e pareggiare. Faremo di tutto per portare a casa il risultato. All'andata abbiamo pareggiato contro il Pisa, il Parma, perso contro la Cremonese. Dobbiamo cercare di vincere venerdì e fare il meglio possibile".

A chi ti ispiri come difensore?

"Sono cresciuto con Kompany, lo vedevo in Nazionale. Mi piace molto Thiago Silva. All'esordio (con la Juventus in Champions, ndr) ero in panchina e l'ho visto con la maglia del Chelsea e dal vivo mi sono reso conto che è un grande giocatore".

Cosa fa De Winter nel tempo di libero?

"Un po' di tutto. Gioco alla play, a scacchi, leggo...dipende dalla giornata e dal momento in cui mi trovo".

Cosa ne pensi del Leao cantante?

"A volte lo sento ma non ho mai ascoltato la musica di Leao".

Ti caricano i cori della Curva Sud durante il riscaldamento

"Si, mi fa piacere. Senti che la partita arriva, ti fa sentire vivo".

Il tuo obiettivo nel breve

"Di crescere ogni giorno e di fare il massimo possibile per me. Diventare il giocatore più forte possibile, è questo il mio obiettivo".