esclusiva mn Renquin: "Saelemaekers? Mi piace perché non era un predestinato, ha dovuto sudare. E poi ha anche avuto un bravo agente..."

La redazione di MilanNews.it ha intervistato la leggenda belga Michel Renquin in esclusiva tramite il giornalista Alessandro Schiave. Al finalista di Euro 1980 in Italia abbiamo chiesto un parere du Saelemaekers e Jashari. Queste le sue considerazioni:

Signor Renquin, tre indizi fanno una prova. Nkunku, Modric e Füllkrug hanno tutti segnato il loro primo gol in maglia rossonera su assist di Saelemaekers. Cosa pensate in Belgio dell'esterno milanista?

"Alexis è un buonissimo giocatore ma la sua carriera ha tratto beneficio dal fatto che ha avuto un agente che è stato capace di spostarlo a destra e a sinistra. Ma nonostante ciò fino ad oggi ha davvero avuto una bella carriera. Non lo conosco personalmente ma mi sembra un tizio simpatico. Per me non esiste solo il calciatore ma c'è anche l'uomo. E io penso che sia un ragazzo davvero interessante."

Non aveva il talento di Hazard o Doku. Quindi ha dovuto lavorare tanto per arrivare lì dov'è oggi...

"E questo gli fa onore! Nella storia del calcio ci sono stati calciatori che hanno fatto una bella carriera perché erano predestinati. Altri hanno dovuto sudare... e io sono uno di questi. Giocatori come Saelemaekers e il sottoscritto però non abbiamo nessun complesso d'inferiorità rispetto ai giocatori col talento innato. Abbiamo dovuto lottare tanto e la nostra forza caratteriale ci ha permesso di poter giocare contro questi campioni."

Jashari invece non sta mantenendo le attese..

"Lui è un ottimo giocatore. Ma al Milan c'è una concorrenza bestiale... e poi la posizione che ricopre lui è... 'speciale'. Ha la concorrenza di 2-3 giocatori... ma è un bravissimo calciatore."