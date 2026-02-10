Una favola che si tinge di azzurro: Davide Bartesaghi dal Milan Futuro alla Nazionale

Sembra proprio l’inizio di una favola, di un’avventura sognata ma quasi impossibile, invece è tutto vero. Davide Bartesaghi si è letteralmente conquistato il Milan e i suoi tifosi, con prestazioni quasi da veterano per calma e lucidità, nonostante qualche appanno, umano e normale in un percorso di crescita così. Il terzino rossonero è un figlio del Milan, e in futuro chissà lo possa diventare anche della nazionale italiana di Gennaro Gattuso, un altro cuore milanista.

CRESCITA E RENDIMENTO

Soltanto l’anno scorso l’esperienza poco produttiva con Milan Futuro in Serie C, culminata poi con la retrocessione in Serie D. Da lì la svolta. Bartesaghi, che già aveva assaggiato la prima squadra con Stefano Pioli nella stagione 2023/2024, inizia ad allenarsi in pianta stabile con il gruppo e staff di Massimiliano Allegri. La tournée in Asia, poi le prime apparizioni al posto di Estupinan, largo a sinistra. La doppietta contro il Sassuolo il punto più alto di Davide finora, ma non è tutto qui. Due gol e un assist stagionale alla prima vera esperienza in prima squadra da titolare. Un margine di crescita che stupisce sempre di più.

ARRIVA LA NAZIONALE?

Una cena milanese con Gattuso è solo l’inizio di quello che potrebbe essere una nuova prima volta. Bartesaghi ha la stima del commissario tecnico rossonero, in procinto di aggiungere nuove leve in vista dei playoff di marzo. Oltre a Miretti della Juventus, proprio Davide Bartesaghi potrebbe aggiungersi al ritiro azzurro. Un bel premio, meritato per quanto fatto sin qui da Davide in questi mesi.