Roma, Gasperini: "Siamo lì con Napoli, Milan, Juve e c'è il Como dietro. Cerchiamo sempre di essere all'altezza delle rivali"

vedi letture

Gian Piero Gasperini si è così espresso a SkySport al termine della vittoria contro il Cagliari.

Il commento sul match. "Abbiamo fatto indubbiamente un'ottima gara, il primo tempo è stato giocato su ritmi notevoli. Questa è una squadra che reagisce sempre, anche alla sconfitta di Udine. Peccato non aver realizzato un gol in più nel primo tempo, il secondo è stato meno intenso ma abbiamo portato comunque il risultato a casa".

La prestazione di Malen. "Sono convinto che farà un sacco di gol in questo campionato, dobbiamo essere noi bravi a supportarlo bene e sfruttare le sue caratteristiche, difficili da contenere. Ha un repertorio davvero vasto. Assomiglia a Vialli? Si, nell'attaccare la profondità, nei movimenti è molto simile.

il rapporto con Massara. "Se a San Valentino vado a mangiare con lui? Spero che abbia da fare di meglio (ride, ndr)".

Palestra il prossimo anno alla Roma? "Palestra è un top, abbiamo iniziato a farlo allenare con la prima squadra squadra a Bergamo che aveva 17 anni. Noi in quel ruolo avevamo sempre parecchi giocatori, l'esperienza dell'U23 gli è servita, lo scorso anno gli ho fatto toccare la Serie A e la Champions League. Ora è cresciuto tantissimo ed è diventato un calciatore importante".

Il commento sull'arbitraggio. "Finalmente una partita perfetta, anche a livello arbitrale"

Le concorrenti per la corsa Champions League. "Noi cerchiamo sempre di essere all'altezza delle rivali, abbiamo agganciato la Juventus. Siamo lì con Napoli, Milan e c'è il Como dietro. Speriamo di recuperare gli infortunati tra cui Ferguson, Dybala, El Shaarawy e Kone e speriamo di avere un attacco prolifico, per raggiungere i traguardi serve un attacco che fa gol".