Coppa Italia, Napoli-Como 1-1 (6-7 d.c.r.): Lariani in semifinale dopo 40 anni

Coppa Italia, Napoli-Como 1-1 (6-7 d.c.r.): Lariani in semifinale dopo 40 anniMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:14News
di Andrea La Manna

Una bella partita giocata da entrambe le squadre che non vanno oltre il pari che è valso i calci di rigore. Passano in vantaggio gli ospiti grazie al rigore trasformato da Baturina nel finale di primo tempo. Nella ripresa però ci pensa il solito Vergara a ristabilire la parità che rimarrà fino a fine partita. Ai rigori la spunta poi il Como che dopo 40 anni ritorna in semifinale di Coppa Italia.

TABELLINO 
NAPOLI - COMO 1-1 (6-7 dcr.)
39' rig. Baturina 
46' Vergara 

RIGORI
Da Cunha gol
Politano gol 
Douvikas gol
Lukaku sbagliato 
Baturina gol
Spinazzola gol
Perrone sbagliato  
Allison Santos gol
Smolcic gol 
Elmas gol
Diego Carlos gol 
Milinkovic-Savic gol
Vojvoda gol 
Gutierrez gol
Alex Valle gol 
Lobotka sbagliato

 