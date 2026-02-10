Coppa Italia, Napoli-Como 1-1 (6-7 d.c.r.): Lariani in semifinale dopo 40 anni
MilanNews.it
Una bella partita giocata da entrambe le squadre che non vanno oltre il pari che è valso i calci di rigore. Passano in vantaggio gli ospiti grazie al rigore trasformato da Baturina nel finale di primo tempo. Nella ripresa però ci pensa il solito Vergara a ristabilire la parità che rimarrà fino a fine partita. Ai rigori la spunta poi il Como che dopo 40 anni ritorna in semifinale di Coppa Italia.
TABELLINO
NAPOLI - COMO 1-1 (6-7 dcr.)
39' rig. Baturina
46' Vergara
RIGORI
Da Cunha gol
Politano gol
Douvikas gol
Lukaku sbagliato
Baturina gol
Spinazzola gol
Perrone sbagliato
Allison Santos gol
Smolcic gol
Elmas gol
Diego Carlos gol
Milinkovic-Savic gol
Vojvoda gol
Gutierrez gol
Alex Valle gol
Lobotka sbagliato
Pubblicità
News
F. Galli evidenzia: "Al contrario di Como e di altre occasioni, a Bologna il Milan ha mostrato di poter tenere il campo con piglio autorevole"
Le più lette
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Renquin: "Saelemaekers? Mi piace perché non era un predestinato, ha dovuto sudare. E poi ha anche avuto un bravo agente..."
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Russo (DAZN): "Milan contro ogni pronostico. Rabiot è l'imprescindibile di questa squadra"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com