F. Galli evidenzia: "Al contrario di Como e di altre occasioni, a Bologna il Milan ha mostrato di poter tenere il campo con piglio autorevole"
Filippo Galli, ex calciatore, si è così espresso nel suo editoriale per MilanNews.it sulla prestazione dei rossoneri a Bologna: "Credo sia necessario andare oltre la vittoria in sé e analizzare come sia maturata. Il Milan oltre a non aver lasciato costantemente il pallino del gioco agli avversari, come accaduto ad esempio a Como e in diverse altre occasioni, ha mostrato di poter tenere il campo con piglio autorevole anche se, a onor del vero, il valore del possesso palla sia stato in termini di percentuali ancora a favore degli avversari.
Che dire del nostro attacco? Le defezioni e le condizioni fisiche non ottimali di Leao, Pulisic, Saelemaekers e Füllkrug hanno costretto Allegri a scegliere per l’undici iniziale entrambi gli ex Chelsea: Nkunku come prima punta, con Loftus-Cheek pronto ad inserirsi nel ruolo di seconda punta (in modo del tutto controintuitivo rispetto alle rispettive strutture fisiche).
Certo, il Bologna che abbiamo affrontato ha palesato i limiti di una squadra ancora alla ricerca dello standard cui ci aveva abituati fino all’inizio di questa stagione (una sola vittoria nelle ultime 11 di campionato), forte sia nell’organizzazione e nelle letture difensive, sia nella produttività degli attaccanti: qualità che, al netto delle difficoltà rossonere di quel tempo, aveva permesso ai felsinei di aggiudicarsi senza troppa fatica la Coppa Italia nel maggio dello scorso anno".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan