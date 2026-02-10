Guidi (Gazzetta): “Nkunku molto più spigliato di prima e decisamente più in forma”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha ospitato Marco Guidi, firma della Gazzetta dello Sport, che ha parlato così di Nkunku:

"Nkunku è diverso sotto tanti punti di vista: il primo, il più visibile, sotto l'aspetto fisico. Ho visto uno Nkunku decisamente più in forma, più tirato, io credo che qualche chilo l'abbia perso in questi mesi. Lo ha detto anche lui quando è arrivato al Milan che sbarcò qui dopo un mese di inattività. Ha finito tardi col Mondiale per Club, è andato in vacanza e si è allenato solo poco da solo. La preparazione estiva l'ha saltata ed è una cosa importante, poi si è fatto male. Ora dice che non è al 100% ma si sente molto meglio. L'ho visto anche rispetto alla versione timida, un po' impacciata, della conferenza stampa di presentazione, un po' più spigliato, allegro e molto più focalizzato. Lui è voluto restare a tutti i costi a gennaio perchè è contento e determinato"