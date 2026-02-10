Coppa Italia, Inter a Como prima del derby di campionato

Ieri alle 23:30News
di Andrea La Manna

Esce clamorosamente dalla Coppa Italia il Napoli di Antonio Conte dopo una lunga serie di rigori. Lariani che raggiungono un traguardo storico dopo 40 anni, unica altra volta in cui si sono qualificati in semifinale di Coppa Italia, e si giocheranno nel doppio confronto con l'Inter l'accesso alla finale. Visto il posizionamento nel calendario del match d'andata delle semifinali, il mercoledì prima del derby dell'8 marzo i nerazzurri dovranno andare a Como per il primo round. 

PROGRAMMA 
4 Marzo: Como-Inter Coppa Italia 
8 Marzo: Milan-Inter 

 