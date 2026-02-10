Coppa Italia, Inter a Como prima del derby di campionato
MilanNews.it
Esce clamorosamente dalla Coppa Italia il Napoli di Antonio Conte dopo una lunga serie di rigori. Lariani che raggiungono un traguardo storico dopo 40 anni, unica altra volta in cui si sono qualificati in semifinale di Coppa Italia, e si giocheranno nel doppio confronto con l'Inter l'accesso alla finale. Visto il posizionamento nel calendario del match d'andata delle semifinali, il mercoledì prima del derby dell'8 marzo i nerazzurri dovranno andare a Como per il primo round.
PROGRAMMA
4 Marzo: Como-Inter Coppa Italia
8 Marzo: Milan-Inter
Pubblicità
News
F. Galli evidenzia: "Al contrario di Como e di altre occasioni, a Bologna il Milan ha mostrato di poter tenere il campo con piglio autorevole"
Le più lette
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Renquin: "Saelemaekers? Mi piace perché non era un predestinato, ha dovuto sudare. E poi ha anche avuto un bravo agente..."
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Russo (DAZN): "Milan contro ogni pronostico. Rabiot è l'imprescindibile di questa squadra"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com