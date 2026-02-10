Le cifre di Fullkrug: il Milan, per riscattarlo dal West Ham, dovrà versare circa 5 milioni

vedi letture

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il direttore Antonio Vitiello si è così espresso sul futuro di Niclas Fullkrug: "Ieri è stato il compleanno di Niclas Fullkrug, ha spento 33 candeline, ma spera di festeggiare tra quattro mesi quando arriverà la decisione sul suo riscatto dal West Ham. Il tedesco, autore del gol da tre punti contro il Lecce, spera di rimanere a Milano, si sta trovando benissimo con la squadra, adora la città ed è orgoglioso di indossare la casacca rossonera. Ma dipende tutto da lui, dalle prestazioni che metterà in campo fino al termine del campionato.

Fullkrug dovrà sgomitare per trovare un posto da titolare, ma soprattutto dovrà sfruttare al massimo le occasioni in area di rigore. Per esempio a Bologna avrebbe dovuto fare molto meglio, quando nel finale ha avuto due grosse opportunità davanti al portiere avversario. Deve mettersi in mostra e risultare determinante. Solo così potrà guadagnarsi la conferma. Il Milan per riscattarlo dal West Ham dovrà versare circa 5 milioni di euro, una cifra alla portata dei rossoneri, ma prima di acquistare definitivamente Fullkrug vuole vedere delle risposte valide sul campo. Anche perché l'ingaggio sarà raddoppiato rispetto alla cifra che guadagna attualmente, ovvero 1,5 milioni fino alla fine dell'anno".