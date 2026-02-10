Romano su Vlahovic: "È un nome che va sempre mantenuto nelle valutazioni del Milan, ma è presto per dire se sarà o meno una pista calda"

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto un po' il punto sul Milan e le operazioni di calciomercato legate al club rossonero.

Su Nkunku

"Il giocatore ha confermato quello che abbiamo raccontato qui sul canale per settimane. Era una storia di dicembre quando vi dicevano che Nkunku era vicino al Fenerbahce. È stata una storia degli ultimi giorni di mercato invernale quando vi dicevano della Roma e di tantissime squadre accostate al giocatore. Posso dirvi che Nkunku non ha mai minimamente avuto mai intenzione di lasciare il Milan. Mai avuto alcun tipo di pensiero di andare via, né quando si è fatto avanti il Fenerbahce né quando si è scritto di altre squadre, che non sono mai state un'opzione perché Nkunku non avrebbe mai preso in considerazione un trasferimento dal Milan a gennaio. Ha fatto un'intervista molto bella alla Gazzetta dello Sport, parole molto belle per la sua squadra ma soprattutto mostrando l'intenzione di aiutare nella maniera migliore possibile come già sta dimostrando nelle ultime settimane. Il segnale di Nkunku è quello di un giocatore anche un po' indispettito da tutte queste voci. Lo hanno accostato a 300 squadre, sono sempre venuto qui a dirvi che la volontà del giocatore è sempre stata chiarissima, e se ne sono accorti tutti tanto che il Fenerbahce ad inizio gennaio è sparito. Ma tanto è valso anche per altri club italiani ed europei ai quali è stato accostato. Nkunku ha voglia di Milan, di giocarsi le sue opportunità in rossonero. In estate ha avuto diverse opportunità, Newcastle, Lipsia, Lerverkusen, ma ha scelto il Milan, ed è per questo che non ha mai preso in considerazione quest'opzione. Poi da qui all'estate sarà un'altra storia".

Su Alex Jimenez

"Tutti documenti ratificati per Alex Jimenez. Diventa a titolo definitivo un nuovo giocatore del Bournemouth: 19 milioni di euro la cifra, con il Real Madrid che mantiene il 50% di quest'operazione, il resto andrà al Milan. Ci sono anche dei bonus superiori ai 3 milioni di euro, quindi buone notizie per le casse del Milan".

Su Vlahovic

"Quello che posso dirvi è che Vlahovic non ha firmato con nessuno. Ha tante possibilità, con il rinnovo con la Juventus che resta un discorso in totale stand-by. Vedremo poi, nel calcio possono bastare poche partite per cambiere le storie, ma ad oggi il discorso Juventus-Vlahovic è in totale stand-by. Chi ha cercato Vlahovic? Barcellona, ma dipende da Lewandowski, e Bayern Monaco, alla ricerca di un vice Harry Kane, perché Nicolas Jackson a fine stagione andrà via, ma oggi i bavaresi sono fermi a delle chiamate fatte intorno ad ottobre novembre. È un nome che va sempre mantenuto nelle valutazioni del Milan, perché l'attacco Milan dipenderà da tanti fattori, quindi è ancora presto per capire se Vlahovic-Milan sarà una pista che potrà riscaldarsi o meno, ma è un nome che è sempre stato gradito, ed è un'opportunità evidente di mercato non dovesse rinnovare con la Juventus".