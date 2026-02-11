Kean o Vlahovic per il Milan? Ordine certo: "Scommettiamo che arriverà un terzo numero 9?"

vedi letture

L'estate prossima il Milan sarà sicuramente coinvolto, un'altra volta, alla ricerca di un nuovo centravanti. C'è da capire la situazione con Gimenez e anche il futuro di Fullkrug, ma in generale il fatto che il club rossonero si era mosso nel mese di gennaio per Mateta fa già capire la direzione che la dirigenza milanista vorrà percorrere nella prossima finestra di calciomercato. I due nomi forti, a oggi, sono quelli di Moise Kean e Dusan Vlahovic, pupilli di Allegri: di questo ha parlato Franco Ordine, questa mattina, sul Corriere dello Sport.

Il parere di Franco Ordine: "Il Milan, dopo l’addio del benemerito Giroud, è alla ricerca di un numero 9 affidabile. Gimenez fin qui è stato un buco nell’acqua, Füllkrug sta facendo il modesto nell’attesa che guarisca la lesione alla falange del piede destro e Nkunku - trattato come un signor nessuno - appena rimesso in sesto sul piano fisico, sta diventando una risorsa inaspettata. Altri due centravanti - prima Vlahovic e adesso Kean - sono stati accostati forse puntando sul fatto che sono stati allenati da Allegri ma dimenticando, nel caso dell’attaccante viola, che la presenza al Viola Park di Paratici (il ds sedotto e abbandonato ai tempi da Furlani per via della nota squalifica e del “veto” federale) non è certo un aiuto. Scommettiamo che arriverà un terzo numero 9, al momento mai entrato nel giro? E se questa fosse l’ultima porta girevole del nuovo Milan, ci sarebbe da fare festa fin da ora".