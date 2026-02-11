Kaladze: "Chi mi piace di più nel Milan di oggi? Pulisic e non dimentico Maignan"

Dall'emozione di essere il primo calciatore georgiano a vincere la Champions League, a quella di diventare sindaco di Tbilisi, capitale del suo paese: la storia di Kakhaber Kaladze, ex difensore rossonero, è da film. E in questa pellicola lo spazio più rilevante se lo tiene stretto il Milan, club a cui il giocatore ha legato la sua carriera e a cui ancora oggi è legatissimo. Lo dimostra l'intervista che Kaladze ha rilasciato questa mattina ai microfoni della Gazzetta dello Sport e in cui intreccia temi del passato con quelli del presente. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Kaladze sulla rosa del Milan: "Come ho detto, la qualità è scesa in generale quindi è difficile fare paragoni. Il segreto del nostro successo non stava, comunque, solo nel livello dei calciatori: il mio Milan era una famiglia, andavamo spesso a cena fuori ed eravamo molto uniti. Questo aspetto ha fatto la differenza. Chi mi piace di più? Pulisic ha fiuto del gol, poi facile dire Modric, a dispetto dell'età, che è più vicina alla mia che a quella di molti suoi avversari. E non dimentico Maignan, uno dei portieri più forti al mondo".