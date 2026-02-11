De Winter: "Mi trovo meglio a destra o centrale. Mi sono sempre piaciuti Kompany e Thiago Silva"

vedi letture

L'inizio del 2026 è stato un periodo positivo per diversi giocatori del Milan che, nella prima parte della stagione, avevano fatto fatica a ingranare. Uno di questi è sicuramente Koni De Winter che è salito moltissimo nelle gerarchie di mister Massimiliano Allegri, anche sfruttando un minutaggio più corposo a causa di problemi fisici o squalifiche dei compagni. Il difensore belga questa mattina è stato intervistato da Tuttosport e ha parlato della sua esperienza rossonera fino a questo momento. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Koni De Winter prova a fare chiarezza sulla sua posizione in campo, facendo una sintesi tra quello che piace a lui e ciò che gli chiede Max Allegri: "Mi trovo meglio sul lato destro o da centrale. Da terzino nella linea a quattro? Lo posso fare, ma se posso resto in mezzo. Alla Juve mi allenavo con Bonucci e Chiellini, bastava guardarli per imparare qualcosa. C'era anche De Ligt: è stato un periodo formativo. I miei riferimenti? Mi sono sempre piaciuti Kompany e Thiago Silva".