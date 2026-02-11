Serafini: "Credevo in Vlahovic. Onestamente avrei mai pensato a Leao punta del Milan"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sull'attacco del Milan: "Mi avessero detto che i centravanti sarebbero stati Nkunku e Gimenez, avrei pensato a uno scherzo perché credevo in Vlahovic. Né onestamente avrei mai pensato a Leao".

LE CONDIZIONI DI LEAO

Non è un mistero che gli ultimi mesi siano stati molto difficili dal punto di vista fisico per Rafa Leao: prima il delicato infortunio al polpaccio che l'ha tenuto fuori a lungo ad inizio stagione, poi questi fastidi continui alla zona adduttoria che vanno gestiti per evitare che sfocino in pubalgia. Il portoghese, che ha segnato e determinato comunque, non è mai riuscito ad essere al 100% fisicamente: è evidente che abbia fastidi vari quando va in campo perché non è più quel giocatore che strappa e distrugge l'avversario in velocità.

Prima del Bologna Allegri ha auspicato che questi 9 giorni di "pausa" fino alla partita col Pisa serviranno per riavere un Leao in una condizione quantomeno buona. Alla ripresa degli allenamenti il portoghese ha ripreso ad allenarsi con la squadra e ci sono buone sensazioni sulle sue condizioni, tant'è che è lui stesso su Instagram a fornire un aggiornamento: "Va molto meglio".