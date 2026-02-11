De Winter non ha dubbi: "Rabiot è fortissimo, si vede anche in allenamento"

L'inizio del 2026 è stato un periodo positivo per diversi giocatori del Milan che, nella prima parte della stagione, avevano fatto fatica a ingranare. Uno di questi è sicuramente Koni De Winter che è salito moltissimo nelle gerarchie di mister Massimiliano Allegri, anche sfruttando un minutaggio più corposo a causa di problemi fisici o squalifiche dei compagni. Il difensore belga questa mattina è stato intervistato da Tuttosport e ha parlato della sua esperienza rossonera fino a questo momento. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Koni De Winter sulla forza di un compagno come Adrien Rabiot, con cui aveva condiviso lo spogliatoio per qualche tempo anche quando gicoava nella Juventus: "Mi ricordo quando ero a Empoli e dovevamo affrontare la Juventus a Torino. Mi chiesero alla vigilia qual era l'avversario da temere. Io dissi Rabiot, anche se non stava attraversando un grande periodo. La partita terminò 4-0 con doppietta di Adrien. È fortissimo, si vede anche in allenamento"