Shevchenko rivela: “Dopo il Chelsea mi voleva la Roma, ma poco dopo mi chiamò Berlusconi”
Ospite del format di Amazon Prime Video "FENOMENI" in compagnia dell'ex calciatore Luca Toni, Andriy Shevchenko, storico attaccante del Milan che tra il 1999 e il 2006 ha vinto tutto in rossonero, anche un Pallone d'Oro. Di seguito alcuni estratti delle suo intervento.
L'ha cercata qualcun altro dopo il Chelsea?
"Il club che mi voleva era la Roma. Mi aveva chiamato quando c'era Spalletti in panchina. E' stato un signore. Mi ha chiamato, abbiamo parlato di tutto. Ci ho pensato tanto soprattutto per il rapporto che si era creato con lui. Avevamo parlato di tutto ma dopo qualche giorno mi ha chiamato Berlusconi per farmi tornare al Milan".
