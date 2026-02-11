Coppa Italia, la prima semifinale (andata e ritorno) sarà Como-Inter. Andata prima del derby
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Il Como batte il Napoli 7-6 ai rigori al Diego Armando Maradona e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia dove sfiderà l'Inter. I tempi regolamentari si erano chiusi 1-1: Baturina (C) al 39'; Vergara al 1' della ripresa. (ANSA).
Pubblicità
News
MN - Marcolin su Allegri: "Mi sembra quasi che aspetti le difficoltà dell'avversario per poi colpirlo"
Pastore secco sulla diatriba risultatisti/giochisti: "Ogni allenatore si sveglia la mattina e pensa a vincere, non a giocare bene"
Le più lette
2 Nkunku racconta: "Ricordo che una volta in partitella con Ibra ho fatto un errore. Il giorno dopo..."
3 Jimenez: "Sentivo che al Milan non avrei avuto i minuti che desideravo. In Italia ritmo basso, mi sento più a mio agio in Premier"
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
ESCLUSIVE MN
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Marcolin: "Scudetto? Milan e Napoli in agguato dell'Inter. Del Diavolo mi ha sorpreso la praticità"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com