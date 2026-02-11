Coppa Italia, la prima semifinale (andata e ritorno) sarà Como-Inter. Andata prima del derby

di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Il Como batte il Napoli 7-6 ai rigori al Diego Armando Maradona e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia dove sfiderà l'Inter. I tempi regolamentari si erano chiusi 1-1: Baturina (C) al 39'; Vergara al 1' della ripresa. (ANSA).