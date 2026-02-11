MN - Marcolin: "Di questo Milan mi ha stupito la praticità"
L'ex giocatore di Napoli, Lazio e Sampdoria, fra le altre, Dario Marcolin, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare di Milan, tra scudetto, Champions, Allegri e giocatori di cui questa rosa non può assolutamente fare a meno. Di seguito le sue dichiarazioni.
Cosa ti sta impressionando di più del Milan in questa stagione?
"Rabiot, la praticità della squadra e quel modo di Allegri di trovare sempre la strada. O la trova o la costruisce durante la partita perché ci sono state delle partite dove ha sofferto, come ad esempio con la Roma, a Como, per dire, però sono poi partite che ha vinto o è andato in vantaggio. Mi sembra quasi che Allegri aspetti la difficoltà dell'avversario e in quel momento lì lo colpisce. La squadra ha una lettura della partita che mi colpisce molto. Oggi se guardo una partita e c'è il Milan dico "Vabbè, tanto Allegri te la porta a casa", capito? Questa è l'idea".
