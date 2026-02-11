Accordo con la UEFA, anche il Real Madrid abdica: addio alla Superlega
La Superlega cessa di esistere: lo comunicano con una nota congiunta la UEFA, l'EFC ed il Real Madrid:
"La UEFA, l'European Football Clubs (EFC) e il Real Madrid C. F. raggiungono un accordo per il bene del calcio europeo di club.
Dopo mesi di colloqui a beneficio del calcio europeo, la UEFA, l'European Football Clubs (EFC) e il Real Madrid C. F. annunciano di aver raggiunto un accordo di massima per il bene del calcio europeo, nel rispetto del principio del merito sportivo e ponendo l'accento sulla sostenibilità a lungo termine dei club e sul miglioramento dell'esperienza dei tifosi attraverso l'uso della tecnologia.
Questo accordo di massima servirà anche a risolvere le controversie legali relative alla Superlega europea, una volta che sarà stato implementato un accordo definitivo".
Nei giorni scorsi anche il Barcellona aveva comunicato il suo disimpegno dal progetto:
"L'FC Barcelona comunica di aver formalmente notificato oggi alla European Super League Company e ai club che ne hanno fatto parte il suo disimpegno dal progetto della Super League europea".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan