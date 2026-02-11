Accordo con la UEFA, anche il Real Madrid abdica: addio alla Superlega

Accordo con la UEFA, anche il Real Madrid abdica: addio alla SuperlegaMilanNews.it
Oggi alle 18:20News
di Manuel Del Vecchio

La Superlega cessa di esistere: lo comunicano con una nota congiunta la UEFA, l'EFC ed il Real Madrid: 

"La UEFA, l'European Football Clubs (EFC) e il Real Madrid C. F. raggiungono un accordo per il bene del calcio europeo di club.

Dopo mesi di colloqui a beneficio del calcio europeo, la UEFA, l'European Football Clubs (EFC) e il Real Madrid C. F. annunciano di aver raggiunto un accordo di massima per il bene del calcio europeo, nel rispetto del principio del merito sportivo e ponendo l'accento sulla sostenibilità a lungo termine dei club e sul miglioramento dell'esperienza dei tifosi attraverso l'uso della tecnologia.

Questo accordo di massima servirà anche a risolvere le controversie legali relative alla Superlega europea, una volta che sarà stato implementato un accordo definitivo".

Nei giorni scorsi anche il Barcellona aveva comunicato il suo disimpegno dal progetto:

"L'FC Barcelona comunica di aver formalmente notificato oggi alla European Super League Company e ai club che ne hanno fatto parte il suo disimpegno dal progetto della Super League europea".