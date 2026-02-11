Milan, il Primavera Di Siena sottoposto ad un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro
AC Milan comunica che il calciatore della Primavera Andrea Di Siena è stato sottoposto ad un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.
L'operazione, eseguita presso l’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano è perfettamente riuscita. Di Siena inizierà tra circa quindici giorni il programma riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.
