Milan, il Primavera Di Siena sottoposto ad un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro

Milan, il Primavera Di Siena sottoposto ad un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistroMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:00News
di Manuel Del Vecchio
fonte acmilan.com

AC Milan comunica che il calciatore della Primavera Andrea Di Siena è stato sottoposto ad un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. 

L'operazione, eseguita presso l’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano è perfettamente riuscita. Di Siena inizierà tra circa quindici giorni il programma riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.