Arbitri, Dossena: "Proviamo ad allenare e formare una classe di ex calciatori che possano intraprendere quella carriera o che possano diventare dei varisti"

L'ex calciatore e tecnico Beppe Dossena è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà. Queste le sue parole su una possibile riforma nella classe arbitrale:

“Il Napoli è condizionato dagli infortuni. Ha allungato la rosa ma non è mai stato con una rosa profonda per questi motivi. Ora Conte deve mettere in campo la propria capacità ed esperienza. Certamente ha un senso quando parla di arbitri e VAR, perché serve che qualcuno intervenga. Stiamo andando alla deriva. Come si può rimanere in balìa degli interventi. Qualcuno deve intervenire, non si può andare avanti così. Bisogna che qualcuno ci rimetta mano. Bisogna aggiustare la situazione. Spalletti ha ragione. Tempo fa chiesi a Collina perché non sono professionisti. E serve proprio questo. Proviamo ad allenare e formare una classe di ex calciatori che possano intraprendere quella carriera o che possano diventare dei varisti. Manca a queste persone la sensibilità che deriva dall'aver giocato a calcio. Il VAR ha sanato alcune cose, ma se ci sono delle persone che non hanno la capacità di osservare e valutare, anche questo non funziona".