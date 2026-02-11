Moretto: “Milan non ha fretta di rinnovare Pulisic. C’è una cosa da evidenziare…”

Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del rinnovo di Pulisic. Queste le sue parole:

"Si sta parlando tanto del possibile rinnovo di Pulisic, insomma della possibilità che eventualmente possa non rinnovare. Ma innanzitutto vi dico una cosa, Pulisic ha un contratto che scade nel 2028, è 27+1, c'è un'opzione di rinnovo a favore del Milan che il Milan ovviamente eserciterà. Quindi il Milan non ha fretta di rinnovare Pulisic, c'è grande tranquillità, grande calma. Quest'anno 16 partite, 8 gol 2 assist, ha avuto diversi acciacchi a livello fisico, ma comunque si sta riprendendo e tra poco lo rivedremo in campo. L'unico dettaglio che voglio sottolineare è che Pulisic con il passare del tempo dovrebbe uscire dai parametri del decreto crescita e questo comporterebbe delle difficoltà a livello economico per il Milan ad offrirgli determinate cifre per il nuovo contratto. È da capire se questa situazione si potrà risolvere, ma ad oggi non stiamo nemmeno parlando di una proposta sul piatto, sul tavolo. Ad oggi i dialoghi, che erano stati portati avanti anche in maniera fitta mesi e mesi fa, si sono fermati. Il Milan ritiene di non avere la fretta necessaria per correre a rinnovare"