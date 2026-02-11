Coppa Italia, passa la Lazio ai rigori. Il tabellone aggiornato

Coppa Italia, passa la Lazio ai rigori. Il tabellone aggiornato MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:12News
di Andrea La Manna

Saranno Atalanta e Lazio a giocarsi le due semifinale che decreteranno una delle due finaliste della Coppa Italia 2026. Gli uomini di Maurizio Sarri la spuntano ai rigori dopo l'1-1 dei 90 minuti. Unica nota negativa per i biancocelesti è l'infortunio di Pedro che ha dovuto abbandonare il campo al 45' del primo tempo per un infortunio alla caviglia. 

TABELLINO
BOLOGNA - LAZIO 1-1 (1-4 d.c.r.)
30' Castro 
48' Noslin 

TABELLONE COPPA ITALIA 
Semifinale 1: Inter - Como 
Semifinale 2: Atalanta - Lazio 