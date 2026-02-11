Pellegatti non ci sta: “Non esiste penalizzare Club e tifosi della curva che vanno ovunque”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del problema biglietti emerso ancora una volta per la trasferta di Pisa. Queste le sue parole:

"Il problema dei biglietti è una delle cose che mi ha fatto sempre più impazzaire. Vedi anche per esempio i costi dei biglietti. Oggi Sofia Goggia ha detto chiaramente che sente meno calore del pubblico rispetto alla Coppa del Mondo perchè ci sono meno italiani ma soprattutto perchè i biglietti sono carissimi. Questa cosa io non l'ho mai capita, il pubblico è fondamentale, è bello vedere gli stadi pieni. Ho visto i prezzi anche del derby, sono prezzi... visto poi anche le disponibilità medie generali delle persone, sono dei prezzi veramente improponibili a livello di portafoglio delle persone normali. Ecco io non voglio capire perchè si lavori così, non do colpe al Milan, non so di chi sia la colpa, però anche come ha sottolineato Pietro Mazzara (Clicca qui), i biglietti mi sembra fossero 900, mi sembra di aver letto che i tifosi ospiti sono andati via velocemente ma soprattutto sono stati penalizzati tutti i club che di solito vengono, e i tifosi della curva che si solito vanno a vedere la partita del Milan ovunque sia"