MN - Pisa-Milan, di nuovo caos per il settore ospiti: cos'è successo

vedi letture

Pisa-Milan, ci risiamo. Per l’ennesima volta in questa stagione, la tifoseria organizzata rossonera ha subito un altro trattamento deprecabile in termini organizzativi per quel che concerne la vendita dei biglietti del settore ospiti. Anche per la partita di dopodomani all’Arena Garibaldi, non c’è stata la possibilità di poter organizzare una vendita coordinata e strutturata dei tagliandi a disposizione per i tifosi del Milan, e questo sempre a causa del sempre più crescente menefreghismo dei club verso chi arriva nei loro stadi.

Sia i gruppi organizzati della Curva Sud sia tantissimi Milan Club avevano messo il cerchio rosso sul calendario per la trasferta di Pisa, ma al momento dell’apertura della vendita dei biglietti, l’amara sorpresa di come tutto fosse libero e non organizzato. In sostanza, chi prima arriva, meglio alloggia. Questo cosa vuol dire? Che tanti tifosi milanisti, che appartengono ai Milan Club o ai gruppi del tifo organizzato, non potranno essere presenti al seguito della squadra venerdì sera. Si parla di migliaia di persone che hanno dovuto rinunciare alla possibilità di andare allo stadio, con diversi club che sono andati in difficoltà con le prenotazioni dei pullman per dirigersi verso Pisa.

Questo sistema di vendita selvaggia, oltre a penalizzare chi segue la sua squadra del cuore in ogni dove, sta iniziando a creare anche delle falle di sicurezza nelle trasferte dei tifosi. Perché con un sistema di vendita coordinato tra i club, come avveniva fino a non molti anni fa, c’è la possibilità di avere una mappatura più sicura degli spostamenti dei propri supporters mentre oggi si sta alzando, in maniera molto seria, il rischio di gruppi di “cani sciolti” che possono cagionare situazioni di violenza, come accaduto per gli scontri tra laziali e napoletani lo scorso 29 gennaio, con il conseguente divieto di trasferte per le due tifoserie.