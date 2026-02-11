Como, Fabregas: "Tra San Siro e Torino abbiamo 60 ore di riposo... Siamo una squadra giovane, ridotta"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, si è così espresso in conferenza stampa dopo la vittoria sul Napoli in Coppa Italia: "Non possiamo negare che è un pezzettino di storia per il Como, non posso negarlo. Vittoria dedicata alla città, alla tifoseria, la meritano. Seconda volta che si va in semifinale, ma io non ho mai vinto una coppa arrivando in semifinale. Il calendario è tosto, giocheremo ora con la Fiorentina che non merita di essere dov'è. Dobbiamo essere sereni e piedi per terra, ma godersela. Parte del processo, un'esperienza importante, tanti ragazzi per la prima volta vivono questo. Io sono molto tranquillo, molto contento di quello che è successo".

Squadra piena di talento, potete sognare qualcosa di grande?

"Sognare è gratis. Ringrazio perché faccio un lavoro che amo, i ragazzi mi danno la vita, tutto. Una gioia impressionante. Ringrazio di andare a letto oggi sapendo che facciamo ogni giorno di più il Como grande. Quando sei allenatore ti dicono che quando perdi è colpa tua, quando vinci è un'altra cosa. Ora umiltà".

Perché senza centravanti?

"Ovviamente conosco il mister, so che sarebbe venuto a pressare e a fare la partita. Abbiamo preparato un modulo che ha funzionato. C'è tanto da migliorare, il calendario ha un'influenza, noi siamo una squadra piccola e non sapete magari la nostra storia. Giochiamo contro la Fiorentina che ha avuto due giorni di riposo, poi il Milan e la Juventus a Torino alle 3 del pomeriggio. Tra San Siro e Torino abbiamo 60 ore di riposo... siamo una squadra giovane, ridotta. C'è solo un attaccante vero in squadra. Abbiamo vinto, fatto una grandissima prestazione".

La migliore partita della stagione del Como?

"No. Conte si vedeva che voleva vincerla, noi abbiamo saputo soffrire e competere, mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, abbiamo preso anche tante parole negative, critiche, siamo giovani... sono orgoglioso dei ragazzi, i rigori oggi erano difficili. Per la testa dei giocatori non era facile".